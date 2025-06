Sipsikova lamā Kaju Kallas

Konkrēto dezinformācijas tīklu Telegram veido pieci profili. Divi no tiem ir krievu valodā – Балтийский мост (Baltijas tilts – tulk. no krievu val.) un Тени Прибалтики (Baltijas ēnas). Minēts arī trešais – Прибалтика без цензуры (Baltija bez cenzūras), bet Re:Baltica šādu profilu neatrada.

Vēl trīs profili ir latviski, lietuviski un igauniski – Laimes lācis, Vardan tos Lietuvos! un Vana Toomase teataja. To nosaukumi izvēlēti ar atsauci uz nacionālajām kultūrvērtībām – Laimes lācis no Andreja Upīša pasakas un nozīmējot “laimīgais lācis”; lietuviešu nosaukumā ir frāze no himnas, bet Vana Toomas ir vēsturiska skulptūra Tallinas vecpilsētā. Konti piederot un to saturu veidojot Baltijas valstu iedzīvotāji.