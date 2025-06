Somijas robežsardze paziņoja, ka ir pabeigusi 35 kilometrus no 200 kilometru garā žoga uz robežas ar Krieviju. Tā, atšķirībā no Latvijas, ir pilnībā slēgta vairāk nekā gadu, jo somi šādi pretojas Maskavas hibrīda operācijai, sūtot uz pierobežu nelegālos imigrantus. Starptautiskā aizsardzības un drošības centra Tallinā eksperts Mareks Kohvs intervijā NP saka - Mums pašiem jābruņojas. Tikai tas krievus var atturēt, jo vēlme mums uzbrukt viņiem būs vienmēr.

Mareks Kohvs, Starptautiskā aizsardzības un drošības centra Tallinā drošības un aizsardzības eksperts

“Krievi būvē infrastruktūru ne tikai gar Somijas robežu, bet arī atjauno dažas bāzes pie robežām ar Baltijas valstīm. Cik mēs esam redzējuši līdz šim – viņi šīs bāzes izmanto, lai apmācītu spēkus, kas dodas uz Ukrainu. Kamēr Ukrainas karš turpināsies, mums pārāk uztraukties nevajadzētu. mums uz to jāraugās no trim aspektiem - kādas ir Krievijas vēlmes, Krievijas kapacitāte un Krievijas iespējas. Mums kā ES un NATO valstīm ir jāizslēdz šī Krievijas iespēja un to varam izdarīt sevi sagatavojot”.