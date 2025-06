Infografika Politologs skeptiski raugās uz iespējamu vēlētāju aktivitātes pieaugumu pašvaldību vēlēšanās

Politologa ieskatā, fundamentālie iemesli, kāpēc cilvēki nepiedalās vēlēšanās, ir saistīta ar vilšanos politikā un politiķos, ar to, ka cilvēki neredz un nejūt, ka viņi var ietekmēt notikumu gaitu it īpaši, ja notikumi attīstās ne tajā virzienā, kurā pilsoņi to gribētu. Tāpēc, pēc Ikstena paustā, daļa cilvēku vēlēšanām atmet ar roku.