No laika, kad Judīte strādāja sociālajā dienestā, viņai spilgti atmiņā palicis viens gadījums. “Viss nāca gaismā, kad meitenes aizbēga uz krīžu centru. Pie mums atveda vienu no bērniem - puisīti. Par to, ka bērns naktī bija čurājis gultā, audžuvecāki viņam lika gulēt zemē melnajā miskastes maisā."