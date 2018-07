Kalnos, kur nīkuļiem nav vietas…

Kad paguruši, bet laimīgi dodamies atceļā, es domāju par to, ka jāaplūko naksnīgā Tbilisi, kas, iestājoties tumsai, tiek skaisti izgaismota. Pēdējos saules starus es paspēju notvert kalnā virs vecpilsētas. Baltā namiņa terase ir pārkārusies klints malai. «Ienāciet, palūkojieties saulrietā no šejienes,» aicina saimnieks. «Nāciet droši - ņemiet līdzi draugus, uzkodas, vīnu un pasēdiet te,» viņš ir kā dzīvs apliecinājums tam, ka no Rietumiem ienākušais maratons pēc naudas vēl nav izskaudis izslavēto gruzīnu viesmīlību. Ramirs ir azerbaidžānis, kādreiz bijis policists, tagad pensijā. Mazo, balto māju kalna galā cēlis viņa vecvectēvs. Uz neparasti skaisto vietu acis metot investori, bet viņš ne par kādu naudu no šejienes prom neiešot.

Cilvēkam, kuram paveras tāds saullēkts un visa pilsēta ir pie kājām, neko vairāk no dzīves nevajag.

Ciemos no Maskavas atbraukusi vedekla ar diviem bērniem. Arī mazdēla vārds ir Ramirs.