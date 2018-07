Naktī uguns ir nopostījusi vienu no Popes muižas centrālajām un senākajām ēkām, Popes muižas pārvaldnieka māju, tautā sauktu arī par Rennamu. Šobrīd ugunsnelaimes cēlonis vēl nav skaidri zināms, taču ir pamatotas aizdomas, ka to izraisījis viens no mājas iedzīvotājiem, kurš tobrīd atradies savā dzīvoklī stiprā alkohola reibumā, teikts Popes muižas «Facebook» lapā.