No Jāņu vēstures. Kurš Jāņus nodēvēja par Līgo svētkiem?

Vasaras saulgriežus, kā arī bieži mēdz dēvēt Jāņus (nevienā dainā ne reizi vārds «saulgrieži» nav lietots), svinami 21. vai 22. jūnijā, atkarībā no tā, kurā datumā katru gadu iekrīt saulgriežu datums.

Romas katoļu baznīca 24. jūniju svin kā Jāņa Kristītāja dzimšanas dienu. To katoliskā baznīca izsludināja mūsu ēras 601. gadā pēc pāvesta Gregora I ieteikuma. Tomēr latviešu Jāņu tradīcijās ar Jāni Kristītāju saistītā materiāla ir ļoti maz.

Pirmās rakstiskās norādes par Jāņiem un to senajām tradīcijām, to saglabāšanos latviskajās tradīcijās rodamas Garlība Merķeļa un citu vācu autoru rakstos.

Jāņi ir seni vasaras saulgriežu svētki, ko latvieši svētī visu nakti, pavadot to ar jautrām dziesmām un dejām, to loma nav tikai lustēšanās, bet katrai no tām ir sava rituāla nozīme. Vasaras saulgriežos diena ir visgarākā, nakts — visīsākā. Jāņu pamatā ir zemkopju tautu zemes auglības kults, saules kults un falla kults.