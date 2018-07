Piecas iespējamās jaunās valstis pasaulē

Āfrikas ragā esošā Somālilenda savu neatkarību no Somālijas proklamēja 1991. gadā. Valstī notiekošā pilsoņu kara ietvaros centrālā valdība vairs nespēja noturēt pār to kontroli. Par spīti apkārt notiekošajai vardarbībai Somālilenda ir uzskatāma par salīdzinoši drošu vietu. Tajā ir izveidotas efektīvas valsts pārvaldes struktūras, kuras var nodrošināt iedzīvotāju drošību un pamata līmenī arī citus pakalpojumus. Somālilendas ekonomika ir samērā vāji attīstīta un balstās uz lauksaimniecību, kā arī ārzemēs esošās diasporas sūtītajiem naudas līdzekļiem. Tomēr tai nenoliedzami ir izaugsmes iespējas un atsevišķi investori jau ir izrādījuši interesi.

Atšķirībā no Irākas, Somālijas valsts jau ir pilnībā sadalījusies, tāpēc vienīgais šķērslis pilnvērtīgai neatkarībai ir politisks – starptautiskā atzīšana. Somālilenda cer, ka Āfrikas savienība varētu būt celmlauzis un pirmā atzīt tās eksistenci. Tomēr organizācijas dalībvalstis baidās, ka šāda darbība varētu veicināt arī citu autonomu teritoriju atdalīšanos Āfrikā (piemēram Rietumsahāras vai Biafras).

Kopš prezidenta Muamara Kadafi gāšanas 2011. gadā Lībija ir sašķēlusies divās lielās nometnēs – Rietumos un Austrumos. Lai gan Lībijas starptautiski atzītā valdība atrodas Rietumu lielākajā pilsētā Tripolē, Austrumos esošā valdība ar ietekmīgā ģenerāļa Halifa Haftara atbalstu ir atteikusies to atzīt. Austrumlībijā atrodas lielākā daļa no valsts milzīgajām naftas rezervēm, kura ir uzskatāma par Lībijas lielāko bagātību. Lai gan dzīvošana no naftas eksporta nav ilgtermiņa risinājums, valstij būtu starta kapitāls, lai šo atkarību mazinātu. Tāpat Austrumlībijai ir pakļauti vairākums valsts bruņoto spēku. Eksistē arī pilnībā funkcionējošas valsts pārvaldes struktūras (tai skaitā Centrālā banka, kura printē savu valūtu). ANO ir aktīvi iesaistījusies mēģinājumos apvienot Lībijas Rietumu un Austrumu valdības, taču šie mēģinājumi līdz šim nav nesusi rezultātus. Līdzīgi kā Somālilendas gadījumā, vienīgais šķērslis Austrumlībijas valstiskumam ir starptautiskā atzīšana.