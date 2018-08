Kas padara iPhone par kulta preci: īpaša ekosistēma

Piemēram, “Instagram” vairākus gadus bija pieejams tikai “iOS” lietotājiem. Un cilvēki to atalgo ar ilggadīgu uzticību šīm ierīcēm,” uzsver BITES tehnoloģiju eksperts, piebilstot, ka BITES klienti maksājumus par pirkumiem “App Store” var pievienot ikmēneša rēķinam par mobilo sakaru pakalpojumiem.

“Apple” izveidotais mobilo aplikāciju veikals tika atklāts 2008.gada 10.jūlijā. Ja sākotnēji tajā bija vien 500 aplikāciju, tagad to skaits ir sasniedzis aptuveni divus miljonus. Globālajā mobilo aplikāciju tirgū 75% no kopējiem ieņēmumiem veido pirkumi tieši “App Store”. Šā gada jūnijā vien to attīstītāji nopelnīja vairāk nekā 100 miljardus ASV dolāru.