Tunisijas tiesa lemj par iespējamā bin Ladena miesassarga pagaidu atbrīvošanu

Idudi atradās apcietinājumā kopš viņa izraidīšanas no Vācijas 13.jūlijā.

Lai gan Idudi ir atbrīvots no apcietinājuma, valsti atstāt viņam aizliegts.

Kā ziņots, Tunisijas pilsonis, kuru vācu mediji identificējuši kā Sami A. un kuru varasiestādes tur aizdomās kā bijušo bin Laidena miesassargu, pirms divām nedēļām beidzot tika izraidīts no Vācijas.

Sami A. līdz šim bija izdevies veiksmīgi apstrīdēt savu izraidīšanu, apgalvojot, ka viņa izcelsmes valstī to sagaidot spīdzināšana.

Tomēr vienā no islāma teroristu prāvām, kas 2015.gadā notika Minsterē, tiesa konstatēja, ka Sami A. laikā no 1999. līdz 2000.gadam saņēmis militāro apmācību vienā no "Al Qaeda" nometnēm Afganistānā, bet pēc tam bijis bin Ladena apsargu grupā.