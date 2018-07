Viesturs Rudzītis: Latvijas politikā trūkst tēva

Ko varētu vainot un lamāt pie visām nelaimēm, pieprasīt no viņiem mūsu fantāziju realizāciju. Tātad, manuprāt, ir kaut kādas grūtības tādā nacionāli latviskā līmenī šo izveidot. Un no šāda viedokļa skatos, piemēram, arī uz to, kas tiek runāts vai kas notiek ap tā sauktajiem oligarhiem. Manuprāt, tā ir tāda arhetispiska vēlme kādam pieteikties par valdnieku un sociumam, tautai to akceptēt vai neakceptēt. Tā ir arhetipiska vēlme, kura prasās realizēties tādos ceļos, kā vēsturē tas ir noticis, kad kāds indivīds - viņš pulcina ap sevi dažādus resursus un izcīna cīņas ar citiem tādiem pašiem, un beigās, kurš uzvar, tas koncentrē varu un apvieno ap sevi visu to teritoriju, tautu, un tml. Šodien jau tas pats notiek, bet faktiski tas ir nelikumīgi no likumu viedokļa, kuros mēs darbojamies, līdz ar to šī, it kā dabiskā vēlme, tiek nožņaugta.