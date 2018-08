«Karš ir miers, brīvība ir verdzība, nezināšana ir spēks»*

69 gadus veco Eldaru Gundišvili no Adži ciemata Gori apgabalā šā gada martā nolaupīja no vietējās baznīcas. Gundišvili māja atrodas 200 metrus no okupācijas līnijas. Pērnā gada aprīlī viņš tika nolaupīts, kad ganīja lopus. Baznīca šeit celta astotajā vai devītajā gadsimtā, tā atrodas "svētozolu birzī", kas tagad pieder okupētajai teritorijai. Neskatoties uz to, vietējie turpina to apmeklēt, šeit aizturēti daudzi. 2014. gadā te tika aizturēti Gruzijas televīzijas žurnālisti Beta Zakaidze, Vakho Lekiašvili un Mihails Mikhoevs. 2015. gada maijā trīs vietējie iedzīvotāji - Dāvids Gulitašvili, Zurabs Korinteli un Giorgijs Gogiašvili, kas kopā ar savām ģimenēm apmeklēja baznīcu. Krievijas kontrolētā Dienvidosetija viņus dēvē par "robežpārkāpējiem". Dienvidosetijas Valsts drošības komiteja 8. augustā izplatīja ziņojumu, kurā teikts, ka jūlijā uz "Dienvidosetijas robežas aizturēti 70 robežpārkāpēji".