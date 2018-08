Viesturs Rudzītis: Vieni vienīgi dubļi

Tā ir kaut kāda jocīga forma vispār, kaut kāda, nu, tā kā tāda Austrumu despotija, kur kāds, nu, dominē… kaut kas neracionāls, ārkārtīgi neracionāls. Ja skatāmies uz pozitīvajām valdniekvalstīm, skatāmies uz Singapūru, uz Ķīnu, skatāmies uz Saūda Arābiju, kur, mēs varam teikt, ir milzīga attīstība. Tomēr tā tendence iet uz to, ka koncentrēt varu viena cilvēka rokās. To jau mēs visi intuitīvi saprotam, jo kara laikā ir virspavēlnieks, nevis parlaments. Un jebkurā uzņēmumā, lai cik viņš liels arī nebūtu, ir viens vadītājs un netiek izveidota pārvaldes institūcija, kas sastāv no darbiniekiem un klientiem, piemēram. To cilvēki intuitīvi saprot, bet šī demokrātijas motivācija bieži vien ir skaudība, kas ir faktiski grēks. Es apskaužu valdnieku, tāpēc paaugstinos virs viņa. Un es tagad diktēšu viņam noteikumus. Nu, tas ir piektais gads, nu, tas ir septiņpadsmitais gads, kas apgriež pasauli otrādi un aptur to lineāro progresu, kas ir līdz tam bijis.