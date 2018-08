ES piešķirs Spānijai ārkārtas palīdzību migrantu pieplūduma dēļ

Spānijas premjerministra Pedro Sančesa sociālistu valdība svētdien pieprasīja 30 miljonus eiro no ES patvēruma un migrācijas fonda.

Šogad Spānijā pa jūru ir ieradušies apmēram 23 000 migrantu, bet vēl 307 ir gājuši bojā, mēģinot to izdarīt, liecina ANO Starptautiskās migrācijas organizācijas (IOM) dati.

Finansējumu no šā fonda saņems arī Grieķija, kas pirms mēneša to pieprasīja, lai tiktu galā ar migrantu pieplūdumu no Turcijas teritorijas.