Trīs purva ugunsgrēkus joprojām neizdodas uzveikt; helikopteri no Valdgales devušies dzēst purvu Ramatas novadā

Valdgalē ugunsgrēkā dzēšanā helikopteri vairs netiek izmantoti, jo tie iesaistīti ugunsnelaimē Ramatas pagastā. Valdgalē tas dzēšanas darbus neietekmē, jo patlaban nav nepieciešams atbalsts no gaisa, pastāstīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāve Inta Palkavniece.

VMD informēja, ka ugunsgrēks Salas novadā netālu no Gargrodes patlaban ir izpleties vairāk nekā 20 hektāru platībā, arī sarežģītās piekļuves dēļ. Notikuma vietā uguni dzēš ap 25 Valsts meža dienesta darbinieki, ir iesaistīti arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) spēki un aptuveni 30 zemessargi. Šajā vietā deg gan mežs, gan purvs, bet situācija ir kontrolējama un ir prognozes, ka drīzumā, ja pēkšņi nemainīsies vēja virziens, varētu izdoties uguns izplatīšanos ierobežot. Nav pilnīgas skaidrības par ugunsgrēka izcelšanās iemesliem, taču arī šajā situācijā nav izslēgta neuzmanīga rīcība ar uguni.

Tāpat, pēc VMD sniegtās informācijas, turpinās meža un purva ugunsgrēka ierobežošana Mazsalacas novada Ramatas pagasta Saklaura (Oļļas) purvā, kuru pašlaik to vēl nav izdevies ierobežot un uguns virzās uz priekšu. Pārsvarā gan deg tikai purvs.

"Ir grūti prognozēt, kad ugunsgrēks [Ramatas pagastā] varētu tikt ierobežots, bet tiek darīts viss iespējamais, lai to pēc iespējas ātrāk un uguns vairs nevirzītos uz priekšu. Ugunsgrēka vietai piekļūt ir ārkārtīgi grūti, tuvākais ceļš ir apmēram divu kilometru attālumā, un tādēļ ugunsgrēku mēģina ierobežot no augšas - ugunsgrēku dzēš Nacionālo bruņoto spēku helikopters, tāpat liesmu dzēšanā šodien piesaistīts arī Lietuvas gaisa spēku helikopters. Bez helikopteriem, VMD un VUGD talkā ugunsgrēka dzēšanā Latvijai nākuši kolēģi no Igaunijas, kas palīdz ar specializētām tehnikas vienībām," aģentūru LETA informēja VMD.