Laba ziņa makšķerniekiem! Atkal atļauts makšķerēt Babītes ezerā

No 1.jūnija makšķerēt drīkstēja tikai centrālajā sezonas lieguma ziemeļu daļā, no 1.jūlija - arī centrālajā sezonas lieguma dienvidu daļā, kā arī Spuņnupes sezonas liegumā, taču kopš 1.augusta makšķerēt var arī Gātes sezonas liegumā, līdz ar to, neviens sezonas ierobežojums patlaban vairs nav spēkā.