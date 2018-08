Žurnāls "Ir": Ministru kabinets piekāpies zāļu ražotājiem

Kardioloģijas pacienti nemaksājot vislielāko naudu, taču veido lielāko pircēju īpatsvaru kompensējamo zāļu tirgū. Tāpēc SIFFA kā argumentu pret cenu griešanu izmantojusi aplēses, cik pacientu paliktu bez ierastajām zālēm, ja no kompensāciju saraksta ražotāji izņemtu visas zāles, kuru cena pārsniedz 100% "koridoru". Pēc šādām tīri teorētiskām aplēsēm, kas gan neesot balstījušās ražotāju reālo nodomu aptaujā, no A saraksta pazustu 88 kardioloģijas medikamenti, līdz ar to bez ierastajām zālēm atstājot aptuveni 130 000 pacientu. Izņemt savas zāles no kompensējamo saraksta reformas gadījumā esot plānojis uzņēmums "Servier International", kura medikamentus šogad lietojusi aptuveni ceturtā daļa no visiem kardioloģijas pacientiem, kā arī, iespējams, "Merck", kas ražo vispieprasītāko no visām kompensētajām sirdszālēm.