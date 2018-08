Fotostāsts: Dienvidsudānas bērnu kareivji noliek ieročus

Dienvidsudāna 2011.gadā ieguva neatkarību no Sudānas. Divus gadus vēlāk tur sākās nežēlīgs un postošs pilsoņu karš starp valdību un kaujinieku grupējumiem.

Konfliktā nogalināti desmitiem tūkstoši cilvēku. Apmēram trešā daļa no Dienvidsudānas 12 miljoniem iedzīvotāju zaudējuši savas mājas. Valsts ekonomika, kas lielā mērā atkarīga no jēlnaftas ražošanas, ir izpostīta.

Šonedēļ Dienvidsudānas pilsētā Jambio no kaujinieku grupējumiem tika atbrīvoti 128 nepilngadīgie kareivji - 90 zēni un 38 meitenes. Kopumā 2018.gadā no bruņotajiem grupējumiem atbrīvoti vairāk nekā 900 bērni, kas karoja to rindās.