PBLA: Latvieši īsti nevēlas novērtēt to, kas viņiem ir dots; visu laiku notiek sūkstīšanās

"Cilvēki Latvijā ir nelaimīgi, bet īsti pat nevar saprast, kāpēc. Varbūt tā ir pašvērtības sajūta. Tad, kad par šīm lietām sāk runāt, cilvēki atzīst, ka nemaz tik slikti viss Latvijā nav. Daudzviet citur pasaulē cilvēki būtu gatavi atdot jebko par primārām lietām, proti, mieru, tīru gaisu, dzeramo ūdeni, zaļu mežu un auglīgu zemi. Latvieši to īsti nevēlas novērtēt. Vairāk jārunā par to, kas ir, nevis par to, kā nav. Kopējais noskaņojums ir tāds, ka visu laiku notiek sūkstīšanās par kaut ko," secināja Saulīte.