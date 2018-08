Veselības ministrija lūdz Aizsardzības ministrijai naudu NBS un sabiedroto karavīru ārstēšanai

Lai nodrošinātu RAKUS nepieciešamā medicīniskā aprīkojuma iegādi un uzlabotu NBS un sabiedroto karavīru medicīnisko problēmu diagnosticēšanu un veselības aprūpi, VM lūgusi AM piešķirt 110 000 eiro.

Ņemot vērā iepriekšminēto AM sagatavojusi valdības rīkojuma projektu, kas paredz no AM budžeta VM piešķirt iepriekšminēto summu. Rīkojuma projekts patlaban pieteikts valsts sekretāru sanāksmē.