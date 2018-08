Žurnāls: Kļaviņu par sākto kriminālprocesu telefoniski pabrīdinājis Emsis, un KNAB šo sarunu noklausījies

Kučinskis izvairījies sniegt tiešu atbildi uz "Ir" jautājumu, vai par KNAB ierosināto kriminālprocesu pret Kļaviņu viņš uzzinājis no Straumes. "Es tagad to hronoloģiju vairs nevarēšu pateikt."

Jebkādu tālāku informācijas noplūdi no savas puses Kučinskis kategoriski noliedzis, apgalvojot, ka nekādu detalizētu informāciju ar Straumi neesot pārrunājis. Taču premjers žurnālam apliecinājis, ka saistībā ar kompensāciju skandālu esot paudis savas bažas kolēģiem ZZS valdē par Kļaviņa nonākšanu vēlēšanu sarakstos. "Es vienkārši paudu bažas savai frakcijai, ka šādus cilvēkus KNAB neatstās bez ievērības," žurnālam skaidrojis premjers, apgalvojot, ka neko nosodāmu viņš tajā nesaskata, jo "bažas nav detaļas".

KNAB vadītājs Straume savos izteikumos žurnālam bijis skops. Uz tiešu jautājumu, vai izpaudis premjeram informāciju par ierosināto Kļaviņa kriminālprocesu, viņš atbildējis: "Šo jautājumu es jums nevarēšu komentēt, tāpēc ka tas, visdrīzāk, joprojām ir saistīts ar izmeklēšanas interesēm." Straumes ieskatā kāds mēģinot ietekmēt, lai izmeklēšana šajā procesā neturpinātos. Pēc viņa domām, informācijas noplūde, ja arī tāda bijusi, nav traucējusi izmeklēšanai. "Jebkurā gadījumā visi nepieciešamie pierādījumi vismaz tik, cik man ir zināms no izmeklētājiem, ir gan laicīgi iegūti, gan nostiprināti."

Aģentūras LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka maijā Kļaviņa lietas KNAB izmeklētājs nosūtījis iesniegumu ģenerālprokuroram Kalnmeieram par to, ka, izmeklējot šo lietu, notikusi pirmstiesas kriminālprocesā iegūto ziņu izpaušana. No šīs lietas izrietot, ka informācija, iespējams, varētu būt izpausta no Kučinska puses. Publiski par šo lietu tapa zināms vien 21.jūnijā, kad Saeima nolēma piekrist kratīšanai deputāta dzīvesvietā.