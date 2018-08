Vīrietis iekausta dzīvesbiedri un pēc tam meitu

Likumsargi pie norādītā daudzdzīvokļu nama sastapa izsaucēju un raudošu meiteni. Sieviete pastāstīja, ka, nākot mājās no veikala, sadzirdējusi kliedzienus no kaimiņu dzīvokļa. Tanī brīdī no nama izskrējusi meitene. Bērns raudāja un pastāstīja, ka tēvs sitot māti. Meitene mēģinājusi māti aizstāvēt, bet tēvs sācis sist arī viņu.