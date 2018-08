Pieci iespējamie valstu apvienošanās gadījumi pasaulē

Tomēr ir jāņem vērā, ka daudzas no minētajām valstīm nav arī etniski homogēnas. Piemēram, Sīrijā un Irākā dzīvo ievērojams daudzums kurdu, Marokā, Alžīrijā un Tunisijā berberu kopienas, bet Sudānā, Mauritānijā, Džibutijā un Komoru Salu Savienībā arī Āfrikas vidienes un dienvidu reģioniem radniecīgi etniskie pārstāvji. Pastāv risks, ka apvienošanās arābu vienotības vārdā varētu darīt tos tramīgus un izraisīt etniska rakstura vardarbību. Tāpat dažas no šīm valstīm (piemēram, Somālija, Mauritānija, Maroka, Alžīrija, Tunisija, Džibutija, Komoru Salu Savienība un Lībija) neidentificējas ar arābu pasauli pilnībā un uzskata, ka tās vienlaicīgi ir piederīgas arī Āfrikas identitātei. Vēl viena problēma varētu būt milzīgās ekonomiskās atšķirības. To ietvaros bagātajām Persijas līča valstīm būtu jāfinansē ekonomiskie atpalikušie arābu pasaules reģioni, kas būtu salīdzinoši nepopulārs solis šajās valstīs dzīvojošo iedzīvotāju vidū. Tāpat ir milzīgs jautājums kuri no šajās valstīs esošajiem politiskajiem līderiem atteiksies no savas varas un nodos to citai autoritātei. Tāpat ir jautājums kura no šīm valstīm uzņemsies apvienošanās vadīšanas lomu un ko par to teiks starptautiskā sabiedrība. Jāņem vērā, ka Arābijā dzīvotu aptuveni 380 miljoni iedzīvotāju (aptuveni 6% no visa pasaules iedzīvotāju skaita) un tā kontrolētu jūras ceļus uz Āziju. Šāda situācija varētu izraisīt tramīgumu ASV un citām lielvarām, kuras redzētu Arābijas izveidi kā izaicinājumu ietekmei pasaulē.