Krievijas recepte: Kā pataisīt latviešus par rusofobiem

“Es klusēju, jo man bija žēl šo jauniešu. It īpaši to, kurš vicināja no plīša šūto dzimumlocekli, kas nokarājās līdz zemei. Viņi personificē paaudzi, kas augusi naidā pret krieviem, ko pirms ceturtdaļgadsimta iesējuši labējie politiķi. Un arī tas ir daudzo izglītības reformu auglis,” FB raksta Mamikins.