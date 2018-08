Policija arestē jaunieti, kurš YouTube dižojas, ka braucis ar 319 km/h

Ziemeļkarolīnas ziņu kanāli vēsta, ka 22 gadus vecais vīrietis ticis arestēts pēc tam, kad savā Dodge Challenger Hellcat pa šoseju traucies ar 198 jūdzēm jeb 319 kilometriem stundā. Šis viņa sasniegums ticis nofilmēts no malas, arī pats Džefersons video iemūžinājis maksimālā sasniegtā ātruma rādītāju un to visu publicējis YouTube, piebilstot: "198, zēni un meitenes; tas ir īsts Hellcat, un vēl arī gāja tīri labi."

Iespējams, Džefersons būtu izvairījies no atbildības par pārkāpumu, tomēr kāds krietni vien apzinīgāks pilsonis Ziemeļkarolīnas Ceļu policijai nosūtīja saiti uz šo video, un ar to pietika, lai Džefersons tiktu uzmeklēts un nogādāts aiz restēm. Precīzu ziņu par to, cik brangs ir sods, nav. Taču, ņemot vērā, ka viņš atļauto ātrumu pārsniedzis par 130 jūdzēm jeb nepilniem 210 kilometriem stundā, tas nebūs mazs. Un, it kā ar to būtu par maz, Džefersons apsūdzēts arī par iesaistīšanos ielu sacīkstēs, jo video redzams, ka notiek Challenger Hellcat duelis ar motociklu.