Mazie naudas zagļi jeb kā ietaupīt mājokļa iegādei

Atsakies no kafijas pirms darba

Tā vietā, lai ik rītu benzīntankā vai kioskā pie darba iegādātos krūzi kafijas, iegādājies termosu un no rītiem mājās pagatavo savu kafiju. Pirktā līdzņemamā kafija ik rītu izmaksā vienu līdz piecus eiro, kamēr mājās pagatavotā - aptuveni 15 centus. Tā vietā ik rītu iemet vienu eiro krājkasītē – redzēsi, drīz vien tā sakrāsies pilna ar monētām.

Ja ik dienas izvadā veselu bērnu bariņu uz skolu un atpakaļ, mašīnas izmaksas samazināt neizdosies, taču dzīvojot vienatnē vai kopā ar dzīvesbiedru, liela izmēra automašīnu nomaini pret mazāku un kompaktāku transporta līdzekli. Kanādiešu žurnāls The Globe and Mail atklāj, ka, izvēloties vieglāku automašīnu, astoņu gadu laikā ir iespējams ietaupīt teju 1760 dolārus. Savukārt, izvēloties elektro vai hibrīdauto benzīna vai gāzes dzinēja automašīnas vietā, gadā var ietaupīt pat vairākus tūkstošus eiro.

Pat ja izvēlies biznesa pusdienu piedāvājumu, tik un tā no maciņa ik dienas pazūd no pieciem līdz pat astoņiem eiro, nedēļā tie jau ir 25 līdz 40 eiro, bet mēnesī - no 100 līdz 160 eiro. Pataupi naudu un pagatavo veselīgu maltīti, kuru notiesāt pusdienlaikā. Pagatavo pietiekami lielu ēdiena daudzumu, lai pārtikas pietiktu divām darba dienām. Ja pusdienu pauzē vēlies iziet ārpus biroja – pēc maltītes notiesāšanas dodies īsā pastaigā pa darbavietai blakus esošo kvartālu.