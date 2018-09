Valdzinātāja, sabiedrības dāma un ieroču aktīviste. Slavenākās spiedzes pasaulē

Butinai kādreiz piederēja mēbeļu veikals Sibīrijā. 2011.gadā viņa bija iesaistījusies "Vienotās Krievijas" Jaunajā gvardē. Ap to pašu laiku Butina izveidoja Krievijas ieroču aktīvistu organizāciju "Right to Bear Arms", kas lobēja ieroču kontroles mīkstināšanu Krievijā.