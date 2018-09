Norvēģu zinātnieki noskaidrojuši, kāpēc laiks “skrien” vai “velkas”

“Pētījumā mēs noskaidrojām, kā smadzenes apstrādā noteiktu pieredzi un piešķir tai laiku. Tiesa, šis šūnu tīkls neiekodē apziņā laiku kā monotonu vienību, bet gan kā subjektīvu un relatīvu laiku, kas atkarīgs no katra indivīda pieredžu virknes,” preses relīzē atklāja pētnieks Tsao.

“Laika signāla unikalitāte šajā eksperimentā parādīja, ka žurkām bija ļoti laba laika un notikumu secības izjūta visa divas stundas ilgā eksperimenta laikā. Mēs varējām izmantot šo laika signālu no šūnu tīkla un noskaidrot, kad risinājās dažādie notikumi eksperimenta laikā,” teica Sugars.

“Šīs aktivitātes laikā mēs novērojām laika signāla rakstura progresiju no unikāla un secīga modeļa līdz atkārtotam modelim, kas daļēji pārklājas. No otras puses, laika signāls kļuva daudz precīzāks un paredzamāks ar katru paveikto uzdevumu. Tas pierāda, ka žurkas katra uzdevuma laikā arvien labāk izjuta laika plūdumu, tomēr sliktāk to izjuta eksperimenta kopainā,” piebilda Tsao.