Lietoto auto tirgus realitāte: caurmērā pērk vācu auto 6000 eiro vērtībā

Rudens ierasti ir periods, kad iedzīvotāji aktīvi iegādājas automašīnas. Neskatoties uz to, ka pēdējo trīs gadu laikā cilvēki arvien biežāk izvēlas pirkt jaunu auto no salona (jauno auto iegādes ikgadējais pieaugums ir 30%–40%), lielākā daļa aizvien iegādājas sev mazlietotu auto. Vidējā summa, ko iedzīvotāji atvēl auto iegādei, ir 6000 eiro, un visbiežāk dod priekšroku tādiem auto, kas sevi pa Latvijas ceļiem jau pierādījuši – Audi, Volvo, Volkswagen un BMW, TVNET norāda Swedbank mediju attiecību vadītāja Kristīne Jakubovska. Būtībā auto pirkumu sarakstā dominē vācu autoražotāji. Tomēr šajā cenu kategorijā ir iespējams iegādāties arī citu marku automašīnas. Kādas? To apkopojis Swedbank auto eksperts Kaspars Sausais.