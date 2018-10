Autošovs, kas nav kā citi, jeb Grand Basel Šveicē

Vēl vairāk autobūves pērļu tagad iecerējuši publikai izrādīt kādas pilnīgi jaunas izstādes organizētāji. Tā nodēvēta par Grand Basel un septembra pirmajā pusē norisinājās Šveices pilsētā Bāzelē. Šīs izstādes organizētāju galvenā iecere ir vienuviet sapulcēt automobiļus ļoti plašam, bet tai pašā laikā arī galvenokārt par auto vēsturi ieinteresētu cilvēku lokam. Tādēļ šajā izstādē redzami auto no pagātnes, tagadnes un nākotnes, kā arī no ikdienas un autosporta. Taču pamatā tie ir augstvērtīgi restaurēti, līdz jaunas mašīnas stāvoklim nostrādāti un nopulēti spēkrati no iepriekšējiem gadu desmitiem. To aicinām novērtēt mūsu fotostāstā.