Atgriežamies viesnīcā, lai paņemtu mantas, uzrakstītu rakstu, sasildītos un kavētu laiku līdz izbraukšanai uz Omsku. Pie viesnīcas ir skaists parks un dīķis. Sieviete ar maizes ķieģelīti rokās vēršas pie mums ar frāzi: "Lūdzu, palīdziet pabarot pīles." Paņemu trešdaļu ķieģelīša un sāku mētāt zemē maizes gabaliņus. "Man teica, ka putnus nedrīkstot barot ar svaigu maizi. Speciāli aizgāju uz veikalu un paprasīju vakardienas kukulīti. Nezinu, nākamreiz laikam vajadzēs nopirkt speciālo barību. Bet kur tādu ņemt? Varbūt putnu tirgū?" prāto simpātiskā, koptā sieviete. Barojam pīles. Viņa nolauž gabalu no maizes kukuļa, pamet to pīļu virzienā un saka putniem: "Ēdiet, ēdiet, tikai nelidojiet no mums prom, lūdzu."