No rīta pēc tehnikas pārbaudes, dodamies uz autoostu, no kurienes mēs ar "Gazeli", kā šādus mikroautobusus sauc vietējie, turpinātu ceļu uz Taru.

Pirmā pietura - ēdnīca, pīrāgi un dvēseliskas sarunas pilsētā Tara, kura pēc pirmā acu uzmetiena man atgādina Pitalovu, taču visvairāk pārsteigumus sagādāja Baltijas centrs ar Lidiju Blumu un igauņu kolektīvu, kuri izpildīja "Bēdu manu lielu bēdu". Sīkāk par to mēs pastāstīsim, tiklīdz atgriezīsimies Latvijā.

Pēc laiciņa mēs nokļuvām galamērķī, taksim samaksājot 150 rubļus, kas nelielai un, būsim godīgi, nabadzīgai pilsētai ir daudz. Pilsētas kolorītu varētu raksturot, citējot pārdevēju vietējā ieskrietuvē: "Jūs no Rīgas? Neko sev?!", tam pievienojot teju vai mātišķas rūpes no bārmenes – viesmīles, kuru vietējie nesauc nekā citādi kā tante Gaļa.

Cita starpā, runājot par taksista "spējām", iedomājamies pašreizējo gadu, pievienojam klāt savu dzimšanas gadu, vecumu, to, cik daudz jums līdzi ir skaidras naudas un viņš nosauks summu, kas jums ir makā. Ceru, ka sapratāt. Pirms tam taksists citēja dzejoli par sieviešu pazemību, no sērijas, kamēr vīrs strādā, sieva gludina, mazgā veļu un izskatās lieliski. Manuprāt, Krievijā vispār ir patriarhāts. Taču par to es pastāstīšu vēlāk.