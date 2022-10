"Sātans no manis baidās,” teica viens no moderno laiku vēsturē slavenākajiem eksorcistiem, meksikānis, tēvs Francisko Lopezs Sedano, kurš savas četrdesmit gadus ilgās karjeras laikā novadījis vismaz 6000 eksorcisma seansus. Masu kultūrā tiražēta tēma, kuras pieminēšana izraisa plašu rezonansi - eksorcisms no mūsdienu eiropieša dzīves skatuves nav nozudis. Dēmonu izdzīšanas pakalpojums Eiropā ir ļoti pieprasīts. Arī Latvijā.