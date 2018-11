Ķīniešu dizainers rada kafijas galdiņu no 10 000 Lego klucīšiem

A post shared by Yusong Zhang (@yusongzhang81) on Apr 4, 2018 at 12:15pm PDT

Kafijas galdiņš ir veidots no četriem koncentriskiem slāņiem dažādās krāsās. Virsējais slānis salikts no baltiem “Lego” klucīšiem, kas no viena konkrēta leņķa izskatās kā balts bluķis, taču, to apgriežot, atklājas mazākie jeb galda iekšējie slāņi – sarkanā, dzeltenā un zaļā krāsā. Lai gan galdiņa pagatavošanā nav nācies izmantot skrūves, naglas vai līmi, ekstravagantais mākslinieks atzīst, ka galdiņš ir samērā izturīgs un noturēs pat paprāvu grāmatu kaudzi.