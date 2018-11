Amerikā ar liekā svara problēmām mokās pat dzīvnieki

Jaunā pētījumā ASV zinātnieki noskaidrojuši, ka vairāk nekā puse no Amerikas mājdzīvniekiem mokās ar lieko svaru. 60 procenti no valsts kaķiem ir ar lieko svaru, bet suņiem neklājas labāk – no tiem ar svara problēmām cīnās 56 procenti.