ASV vidustermiņa vēlēšanas, kas izšķirs politisko kursu turpmākajos divos gados

Pārmaiņas politisko partiju auditorijā varētu radīt paliekošu iespaidu uz ASV politiku. Vēl pirms pieciem gadiem Republikāņu nacionālā komiteja (RNC) ziņoja, ka partijas dzīvotspēja esot atkarīga no tā, vai atbalstītāju rindām izdosies piesaistīt vairāk sieviešu un minoritāšu. Taču šīs grupas lielā mērā novērsušās no Trampa republikāņu partijas, reaģējot uz haotisko vadības stilu un nereti ksenofobisko retoriku. Taču ekscentriskais prezidents partijai piesaistījis vīriešus - "zilās apkaklītes" jeb "vienkāršā darba" darītājus.

Mediju "NBC News" un "The Wall Street Journal" nacionāla mēroga aptauja liecina, ka demokrāti piesaistīs lielāko daļu afroamerikāņu vēlētāju - 84% no viņiem gatavi atdot balsi par demokrātiem, kamēr par republikāņiem balsot grasās vien 8%. Par labu demokrātiem sliecas arī latīņamerikāņi (57%), jauni cilvēki vecumā no 18 līdz 34 gadiem (57%) un sievietes (55%) - turklāt gaišādainu, augstāko izglītību ieguvušu sieviešu vidū atbalsts demokrātiem sasniedz 61%.