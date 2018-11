Saulesbriļļu stils rudenī un ziemā

Kā raksturojams saulesbriļļu stils rudenī, un par to, kas no pasaules tendencēm “atnāk” līdz Latvijai, un kā tiek pieņemts, izjautājam briļļu stilisti, “Pasaules Optikas” preču sortimenta vadītāju Agitu Krauzi.

Pavasara novitātes saulesbriļļu modē rudenī kļūst aizvien raksturīgākas un pamazām iezīmē jaunu virzienu. Izteikti šauras un smailas saulesbrilles ir neatņemama sastāvdaļa jebkurā modes skatē (Prada, Furla zīmolu brilles), un nu jau arī modes gardēžu garderobēs. Arī Latvijā šīs saulesbrilles ir ļoti iecienītas - viena no pirmajām šīs sezonas izvēlēm.

Pasaulē jau kādu laiku - vairākas sezonas pēc kārtas, populāras ir kaķacs formas saulesbrilles, kas ar ne mazāku sajūsmu tiek pieņemtas arī Latvijā. Šī ir viena no tām formām, kas nekad nenoiet no modes skatuves. Ejot laikam, tās periodiski sagaida savu “uzvaras gājienu”. Nomainoties gadalaikiem, kaķacs formas saulesbrilles atkārtoti tiek piedāvātas (un arī pieprasītas) visāda veida izpildījumos - plastikāta brūnas vai melnas joprojām ir vispopulārākās. Tās, savā ziņā, var dēvēt par klasiku. Šīs formas saulesbrilles viegla metāla izpildījumā šosezon ienes jaunu vēsmu.

Pat ja izvēlamies brilles ar gaišām lēcām, tās labi pasargā no kaitīgā saules UV starojuma. Protams, svarīgi, lai tajās vispār būt iestrādāts UV aizsargslānis (to var pārbaudīt optikas salonos). Lēcu tonējuma krāsa var būt ļoti dažāda – pie mums populārākas, protams, ir visai neitrālas: maigi brūnas vai pelēkas. Tāpat joprojām populārs ir uz lēcu virsmas uzklāts tik tikko manāms spoguļklājums, kas padara briļļu īpašnieka koptēlu noslēpumaināku, un arī pasargā acis no spilgtajiem saules stariem. Šajā gadījumā klienti dod priekšroku maigi zeltītam vai sudrabainam spoguļklājumam.