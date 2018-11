Par godu Latvijas 100. gadadienai norisināsies vairāk nekā 900 pasākumi

No Latvijas Universitātes (LU) plkst. 8 sāksies Akadēmisko mūža organizāciju biedru gājiens uz Brāļu kapiem, bet Nacionālo bruņoto spēku parāde 11. novembra krastmalā notiks plkst. 14. No plkst. 11 līdz 17 laukumā pie Rīgas Pasažieru ostas notiks arī Latvijas un sabiedroto spēku militārās tehnikas un ekipējuma izstāde.

Savukārt no plkst. 21.02 līdz 21.20 pēc Latvijas himnas kopīgas nodziedāšanas 11. novembra krastmalā notiks gaismas uzvedums "Saules mūžs". Uzveduma centrālais tēls ir Saule, un stāsts vēstīs par Latvijas vēsturi no dibināšanas līdz mūsdienām. Uzveduma vizuālo identitāti veidos gaismas staru scenogrāfija starp Vanšu un Akmens tiltiem, kas caurauta ar folkloras spēka zīmēm un "gaismas pārstigumiem". Uzvedums veidots, lai to būtu iespējams baudīt no 11. novembra krastmalas, pārdaugavas un abiem tiltiem.