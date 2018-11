Zatlers norāda uz "Saskaņas" kā "mūžīgā cietēja" lomu parlamentā

Sarunā ar žurnālistu Oļegu Ignatjevu TVNET tiešraidē raidījumā "Bez kompromisiem" Zatlers norādīja, ka ""Saskaņa" ir izvēlējusies "stagnāciju". Ja paskatāmies sarakstos dominējošos uzvārdus, tie ir cilvēki, kuri tur bija arī pirms 16 gadiem, vismaz vairums. Ja ņem vērā to, ka vairāk nekā puse jaunās Saeimas sastāva ir nomainījusies šajās vēlēšanās, un to, cik "Saskaņas" deputātu ir nomainījušies pie tā paša deputātu skaita, to ir ļoti maz," secina Zatlers.