Bordāns: esmu par 80% pārliecināts, ka manis veidoto valdību apstiprinās

Citos parlamenta sasaukumos līdz 13.Saeimai Bordāns nav darbojies, lai arī kandidējis arī 6.Saeimas vēlēšanās no "Latvijas ceļa" saraksta, 10.Saeimas vēlēšanās - no partiju apvienības "Vienotība" saraksta, 11.Saeimas vēlēšanās - no nacionālās apvienības saraksta, bet 12.Saeimas vēlēšanās - no JKP saraksta. Šogad notikušajās 13.Saeimas vēlēšanās Bordāns tika ievēlēts parlamentā.