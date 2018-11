PVD "Rimi" veikalā Jelgavā atrod prusaku; apturēta kulinārijas ražotnes darbība

PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Ilze Meistare informēja, ka saistībā ar šo gadījumu sākta lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā. Lēmums šajā lietā tiks pieņemts novembra beigās. Par higiēnas prasību pārkāpumiem uzņēmumu var sodīt ar naudas sodu no 20 līdz 700 eiro.

Vienlaikus Meistare uzsvēra, ka, realizējot visus drošības pasākumus, neviens uzņēmums nav pasargāts no tā, ka telpās var nokļūt šie insekti, tostarp tie veikalā var nokļūt gan no cita uzņēmuma ar piegādātajām precēm, gan no blakus esoša uzņēmuma, gan arī tos var ievazāt personāls. "Svarīgi savlaicīgi konstatēt problēmu un veikt dezinsekcijas pasākumus, uzturēt telpās tīrību, kārtību," viņa sacīja.