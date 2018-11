Plāno daļai iedzīvotāju pilnībā kompensēt pretgripas vakcīnas

Vakcinācijas kalendārā plānotas arī citas izmaiņas. Plānots noteikt, ka vakcinēt pret tuberkulozi jaundzimušos varēs, sākot no 12 stundām pēc dzimšanas līdzšinējo divu līdz piecu dienu vietā. Arī citās Eiropas Savienības valstīs, kurās vakcinē bērnus pret tuberkulozi, vakcīnas ievadīšanas laiks ir dažāds, piemēram, Igaunijā - pirmajās 12 stundās pēc dzimšanas, Lietuvā - 2.-3.dienā, Slovākijā - 3.dienā, Polijā - pirmajās 24 stundās pēc dzimšanas. Savukārt no 2020.gada 1.janvāra pusaudžu vecuma bērniem paredzēts atteikties no sestās poliomielīta vakcīnas devas, aizstājot to ar sesto garā klepus vakcīnas devu, jo ir novērojams garā klepus gadījumu skaita pieaugums.