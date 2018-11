15 prasības, ko 1918. gada 18. novembrī jaunajai Latvijas valdībai izvirzīja LSDSP

Pēc Latvijas himnas “Dievs, svētī Latviju” izpildīšanas un pirmā Latvijas Ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa runas, kas lasāma izrakstā no Tautas padomes svinīgās sēdes protokola par Latvijas valsts pasludināšanu, vārds tiek dots frakcijas priekšstāvjiem. Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas (LSDSP) vārdā Dr. Pauls Kalniņš nolasa visai kategorisku deklarāciju un jaunajai Latvijas valdība izvirza 15 šādas prasības:

2) Visu vietējo pašvaldību orgānu neatliekamu organizēšanu uz vispārējo, vienlīdzīgo, tiešo, aizklāto un proporcionālo vēlēšanu pamata, piedaloties abiem dzimumiem ar aktīvām un pasīvām vēlēšanas tiesībām, sākot no 20 g. vecuma:

b) pilsētās līdz vispārīgu vēlēšanu izveidošanai sastādīt pagaidu pašvaldības no iedzīvotāju politisko partiju priekšstāvjiem;

c) apriņķu pagaidu pārvaldes sastādīšanu no lauku un pilsētu izvēlētiem priekšstāvjiem.

3) Pārtikas komiteju tūlītēju sastādīšanu pie vietējiem pašvaldības orgāniem, kuri nokārto pārtikas jautājumu saskaņā ar centrāliestāžu nosacījumiem. Tūlīt apturama okupācijas varas rekvizēto uzturas līdzekļu un citu materiālu izvešana no Latvijas.

4) Plašu sabiedrības darbu organizēšanu. Bēgļu, atgriezušos gūstekņu un bezdarbnieku apgādāšanu uzņemas valsts un nokārto to saziņā ar vietējām pašvaldības iestādēm un strādnieku padomēm.

10) Baznīcas atdalīšanu no valsts un skolas atdalīšanu no baznīcas.

15) Satversmes sapulces neatliekamu sasaukšanu (uz vispārīgo, vienlīdzīgo, tiešo, aizklāto un proporcionālo vēlēšanu pamata, piedaloties abiem dzimumiem ar aktīvām un pasīvām vēlēšanu tiesībām, sākot no 20 gadiem) Latvijas iekšējās dzīves un ārējo attiecību nokārtošanai.

Par spīti tam, ka sēde norisinājās pirms simts gadiem un LSDSP priekšsēdētāja teiktā runa ir visai kategoriska, kā jau to varētu gaidīt, izvirzītās 15 prasības nepauž neko tādu, kas būtu pretrunā demokrātiskas valsts pamatprincipiem. Diskusijas labad var mēģināt vilkt zināmas paralēles starp šīm prasībām un to, kādas ir tautas gaidas no mūsdienu valdības. Ja reiz Latvijai šodien aprit simts gadi, tad šāda neliela spēle būtu īpaši vērtīga.