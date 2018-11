KNAB Trukšņa dzīvesvietā konstatējis dārgas, nedeklarētas mēbeles

Kā izriet no KNAB dokumentiem, 2015. gada rudenī Truksnis savai jaunajai dzīvesvietai, ko krāvēji raksturojuši kā "ļoti lielu dzīvokli", iegādājies divas sofas "Ashley" par apmēram 1814 eiro katru, kā arī vēl vienu šī paša zīmola sofu par 1393,38 eiro, galdu "Ortanique" par 317 eiro un bufeti "Whitesburg" par 388 eiro. Tāpat Jūrmalas mērs iegādājies trīsvietīgu dīvānu "North Shore Dark Brown", par to skaidrā naudā samaksājot 2195 eiro. Neko no šiem kopumā pietiekami dārgajiem pirkumiem Truksnis neesot oficiāli deklarējis.