"Google" rotājas ar Latvijas karogu

Jau vēstījām, ka Latvijas Republikas simtgades priekšvakarā sestdien no plkst.21 līdz 21.15, no plkst.22 līdz 22.15 un no plkst.23 līdz 23.15 pēc vietējā laika, Niagāras ūdenskritums tika izgaismots Latvijas karoga krāsās.