Labais un sliktais nacionālisms?

Šobrīd – svinot valsts simtgadi, nākas atgriezties pie patriotisma un nacionālisma. No vienas puses ir taisnība Francijas Prezidentam Emanuelam Makronam, kurš pirms nedēļas Parīzē pauda viedokli, ka patriotisms ir pretējs nacionālismam. Vēl vairāk – nacionālisms ir patriotisma nodevība. Taču no otras puses mēs velkam mastā karogu un vēlam augstu laimi savai Latvijai. Vai šo labvēlību pret savu valsti un tautu var uzskatīt par patriotisma nogalināšanu, jeb jautājums ir daudz dziļāks, nekā no malas izskatās?