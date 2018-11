Krievijas privāto militāro kompāniju kaujinieki vērsušies Starptautiskajā krimināltiesā

Komitejas pārstāvji ziņo, ka pēdējo trīs gadu laikā saņemtas tūkstošiem sūdzību no privāto militāro kompāniju kaujiniekiem un to radiniekiem. Sūdzības attiecas uz dienestu konfliktu zonās Donbasā, Sīrijā, Lībijā, Centrālāfrikas Republikā, Gabonā un citās Āzijas un Āfrikas valstīs. Tiek atzīmēts, ka Krievijas pilsoņi šajās valstīs piedalās karadarbībā kā "brīvprātīgie", no kuriem Krievija norobežojas.