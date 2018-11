Uzdevums: noskaidrot, vai Latvijā ir Abrams tanki (smagie)?

Stilves lietā tornis bija tikai viena no detaļām, saka prokurors Kaparkalējs. “Atslēgas vārdi šajā lietā ir “citu ziņu nelikumīga vākšana”. Informācija, ko persona vāca, objektīvi rādīja, ka viņš zināja, ko dara.”

Stilves notiesāšanā būtiska bija vēl viena detaļa – kas ir Aleksejs? Atbildi uz to sniedza Lietuvas prokuratūra.

Savu vainu noliedz

Ar Stilvi sazināties Re:Baltica mēģināja vēl laikā, kad viņš atradās apcietinājumā. Vīrietis atteicās. Kad augustā tiesa piesprieda Stilvem nosacītu sodu un atbrīvoja tiesas zālē, Re:Baltica devās uz Pededzi.

Saulainā rudens rītā lauku mājās ir tikai sievasmāte. Sirsnīga, sastrādātām rokām, viņa lūdz publikācijā neminēt viņas vārdu, jo strādā vietējā pašvaldībā, un raud, atceroties kratīšanu un znota arestu.

Stilve tiesā savu vainu atzina un nožēloja, bet žurnālistiem saka, ka neesot vainīgs. Atzinies, lai nebūtu jāsēž cietumā FOTO: Artur Kuus

Stilve tobrīd aizbraucis uz probācijas dienestu Alūksnē. Par spiegošanu viņa neko nezinot. Līdzīgi Latvijas Avīzei stāstīja arī Stilves dzīvesbiedre Andra un māsa, paužot sašutumu, ka cilvēks arestēts par viena torņa fotogrāfiju. Šo ziņu kāri pārtvēra un izplatīja krieviski rakstošā prese un interneta vietnes.

Patiesībā sieva visu zināja. Turot vīru aizdomās par neuzticību, viņa bija pārmeklējusi dzīvesbiedra mantas un sapratusi, kas notiek. Sieviete brīdināja vīru no tobrīd spiegošanā notiesātā jelgavnieka Krasnopjorova likteņa, bet Stilve to neņēma vērā.

Ar Stilvi satiekamies vēlu vakarā. Pa dienu esam izmainījušies. Viņš pārbraucis no Alūksnes un ved no meža malku. Ir jau tumšs, kad pagalmā ieripo traktors ar baļķu vezumu. Stilve izlec no kabīnes, no kuras dārd skaļa mūzika, un nāk aprunāties. Atturīgs, bet vienlaikus labdabīgs. Acīs neskatās. Ap mani lēkā lielais sētas suns, bet Stilve viņu neapsauc.

Savu vainu spiegošanā Stilve presei noliedz, bet tiesā atzina. Atzinies, jo Drošības policija viņu “nopirkusi”. Esot piesolīts, ka izlaidīs no apcietinājuma, ja atzīsies. Paziņam Aleksejam Krievijā sūtījis torņa fotogrāfiju tāpat vien. Tas neesot noziegums.

Pēc brīža saprotu, kādēļ Stilve mani vēl nav izraidījis no pagalma. Viņš cer uz palīdzību.

Sarunas laikā vīrietis no kombinezona krūšu kabatas izvelk piezīmju blociņu un jautā, vai man ir iespēja noskaidrot informāciju Lietuvas tiesībsargājošajās iestādēs. Izrādās, krimināllietā ir izziņa no Lietuvas prokuratūras, ka Stilves paziņas Alekseja pilnais vārds ir Aleksejs Pižikovs Viktora dēls un viņš ir Krievijas Rietumu kara apgabala 74. izlūkošanas centra darbinieks. Blociņā Stilve pierakstījis Lietuvas krimināllietas numuru, kurā figurē Pižikovs un lietuvietis Romans Šešelis. Vēlāk viņš man parāda arī attiecīgos dokumentus, jo pēc tiesas no advokātes paņēmis savas lietas materiālus. Stilve meklējis informāciju par Lietuvas krimināllietu internetā, bet bez rezultāta. Viņš netic, ka lietuviešu dokumentā minētais Aleksejs ir viņa paziņa. Pēdējam bijis cits uzvārds.

Re:Baltica sazinājās ar Lietuvas ģenerālprokuratūras preses dienestu, kas atbildēja, ka “notiek pirmstiesas izmeklēšana. Vairāk informācijas izsniegt nevaram.”

Pārdod kartupeļus

Neatbildēts jautājums ir Stilves motivācija. Kādēļ viņš to darīja? Analizējot pieejamo informāciju par visām Baltijas spiegu lietām, biežāk sastopamie iemesli ir nauda, vēlme justies svarīgam un iespēja brīvi šķērsot Krievijas robežu. Pēdējais bija būtiski Igaunijā par spiegošanu notiesātajiem cigarešu kontrabandistiem – un arī uzņēmējiem, kam ir bizness Krievijā.

Stilves lietā nav pierādījumu, ka viņam par informāciju maksāts. Tiesa, “par vienu sadarbības veidu viņš saņēma atlīdzību par transporta izdevumiem – degvielu,” stāsta prokurors Kaparkalējs. Summa neesot bijusi liela. Rakstiskā atbildē Drošības policija Re:Baltica norādīja, ka Stilves galvenā motivācija bija “iespēja netraucēti ceļot un gūt ienākumus Krievijā.”