Trīs Kimu dinastijas pārstāvji, kas 70 gadus tur stingrā dūrē Ziemeļkoreju

Kimu dinastijas dzīves stāstam ir veltīta jaunā četru sēriju dokumentālā filma “Trīs līderi”, kas “National Geographic” skatāma no pirmdienas, 19.novembra. Ar plašiem arhīva materiāliem, aculiecinieku un ekspertu intervijām filmā atklāsies šīs ģimenes tumšais spēks un bieži vien sirreālie stāsti, kas ļauj citādi ieraudzīt nāciju, ko septiņdesmit gadus vada viena dinastija. Šis stāsts sākas ar to, kā nepilngadīgs partizāns izglābjas kaujas laukā un pārņem valsti, kurai izmisīgi ir nepieciešams līderis, un beidzas ar nežēlīgu vienas dinastijas diktatūru, kas vairs nav tipiska parādība modernajā pasaulē.

Kims Irsens ir Korejas Tautas demokrātiskās republikas dibinātājs un valsts ideoloģijas “čučhe” vai patriotiskās pašpārliecinātības izveidotājs. Šī ideoloģija paredzēja Ziemeļkorejas norobežošanos no visas pasaules, un to līdz šim nav spējis mainīt nekas pat brīžos, kad būtu nepieciešama pasaules palīdzība. Viņš ir dzimis 1912.gada 15.aprīlī nelielā ciematiņā netālu no Phenjanas, kas izcēlās partizāņu kaujās pret Japānas okupācijas karaspēku un vēlāk, Otrā pasaules kara gados pret padomju armiju. Kims Irsens vadīja Ziemeļkoreju no 1948.gada līdz pat savam nāves brīdim 1994.gada 8.jūlijā.