Dezinformācijas kampaņas ir Krievijas vājuma pazīme

«Krievija vēlas veicināt sašķeltību Rietumvalstu iekšienē un tāpēc atbalstīs jebkuru politisko spēku, kurš to varētu veicināt. Visaktīvāk tas tiek darīts tieši pirms vēlēšanām. To pierādīja gan ASV, gan Francija, gan arī Latvija,» minēja Vaidere. «Es ļoti vēlētos, lai man blakus būtu demokrātiska Krievija bez Kremļa politikas, kura varētu atzīt savus pagātnes grēkus. Neskatoties uz to, ka 90. gados Maskavas demokrātijas eksperiments nenesa augļus, tajos laikos ko izveidot bija ārkārtīgi grūti. Domāju, ka tagad situācija ar demokrātijas izveidi būtu pavisam cita,» pauda deputāte.